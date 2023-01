Meduza: Venemaa majandust ootab ees pikk ja valulik langus. Kiiret taastumist oodata ei ole

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ühes oma dokumendis märkis, et riikides, kus inimestel ei ole „turvapatja“ piisavate töötushüvitiste või säästude näol , registreeritakse alati madal tööpuudus, sest inimesed on valmis võtma vastu mis tahes tööd.

Töötuse määra mõjutavad ka muud tegurid, eelkõige äärmiselt madalad töötuhüvitised. Viimase maksimaalne suurus 2022. aastal on 12 792 rubla ehk umbes 169,67 EUR. „Kui inimene on kaotanud töö, on alternatiiv - minna töötutoetust saama, kuid see on kasin, sellest ei saa elada. Ja inimene haarab esimese töökoha, mis talle ette tuleb,“ ütles Gimpelson.

„Palga paindlikkus“ on üks põhjusi, miks Venemaal on pidevalt madal tööpuudus. Alates 2012. aastast on tööpuudus Vene Föderatsioonis olnud umbes 5%; juba sõja taustal oli see käesoleva aasta oktoobris rekordiliselt madal, 3,8%. Probleemide korral on tööandjal lihtsam ühel või teisel viisil palka vähendada - jätta preemia ära, saata palgata puhkusele jne kui töötaja lõplikult vallandada.

Palkade muutmine on peamine viis, kuidas Venemaa tööturg reageerib kriisidele. Majandusanalüütik ning ekspert Vladimir Gimpelson rõhutas, et Venemaad tervikuna iseloomustab „palga paindlikkus“: nende suurus võib kergesti muutuda nii üles- kui ka allapoole. Statistika kohaselt koosneb umbes kolmandik palgafondist muutuvtasudest: preemiad, lisatasud, toetused jne. See tähendab, et ettevõte võib premeerida töötajaid, kui tal on head majandustulemused, või veeretada osa kahjumist neile, jättes nad preemiast ilma. Selle nägemine ametlikest andmetest on praegu keeruline: selleks on vaja koguda samade inimeste palgaandmeid pika aja jooksul.

Kuidas on lood tööpuudusega? Tõenäoliselt on paljud koondatud kriisi tõttu?

Vladimir Gimpelson märgib, et kõigi nende tegurite koosmõju arvestades on ebatõenäoline, et isegi tõsisem kriis tekitaks Venemaal tõeliselt suurt tööpuudust. Lõppude lõpuks on umbes pooled 32 miljonist suurtes ja keskmise suurusega ettevõtetes töötavast inimesest riigitöötajad. Ülejäänud 16 miljonist töötab umbes viis miljonit töötlevas tööstuses, mille paljud ettevõtted on seni eriti tugevalt kannatanud sanktsioonide ja välisriikide ettevõtete lahkumise tõttu - kuid isegi massilised koondamised selles sektoris ei mõjutaks oluliselt üldist statistikat.

Ja kuidas on venelaste kuludega? Hakkasid säästma?

Uurides, kuidas ja kui palju venelased teenisid, on ikkagi raske mõista, kuidas elu Venemaal on muutunud, kuid saab näha, kuidas nad kulutasid. Jaekaubandusstatistika võimaldab seda hinnata. Alates märtsist 2022 on see languses. Oktoobris oli toiduainete müük 4,3% väiksem kui aasta varem, toiduks mittekasutatavate toodete müük - 14,3%.

Pealegi on paranemine võrreldes esimeste kuudega täies mahus väga väike: aprillis-mais, kui mittetoidukaupade jaemüügi langus oli kõige sügavam, oli see umbes 17%. Alfa-Banki peaökonomisti Natalia Orlova sõnul viitab see nõudluse pikaajalisele langusele. Tema prognoosi kohaselt ei taastu tarbimise tase ka 2023. aastal.

Üheks põhjuseks on Orlova sõnul väljaränne Venemaalt. Inimesed lahkusid riigist ja võtsid oma säästud kaasa, mida näitab raha suurenemine välismaistel pangakontodel. Septembriks oli nende maht aasta algusega võrreldes enam kui kahekordistunud ja ületas 66 miljardit dollarit. Sellised andmed viitavad sellele, et Venemaa tarbijaturg kahaneb, on Orlova kindel.

Samal ajal on Venemaale jääjad muutunud oma kulutustes palju ettevaatlikumaks. Seda märkis ka Venemaa keskpank. Nii rääkis keskpanga juht Elvira Nabiullina oktoobri lõpus tarbijate käitumisest: „Säästmiskäitumise mudel võib olla seotud suurenenud ebakindlusega. Samuti võivad tarbijad jätkuvalt harjuda muutunud valikuga.“