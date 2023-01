Itaaliat šokeerib lemmikroa meeletu kallinemine

Pitsa Margherita valmistamise keskmine hind oli detsembriks võrreldes aastataguse ajaga tõusnud peaaegu 30%.

See ületab kaugelt eelmise kuu 12,3%-lise inflatsioonimäära, mis tulenes energia ja toiduainete hinnatõusust. Kontrast kahe hinnatõusu näitaja vahel rõhutab, et isegi pärast 75 miljardi euro suurust valitsuse meetmete paketti itaallaste abistamiseks gaasi- ja elektriarvete puhul on võimalik aidata vaid piiratult, kui muud hinnad tõusevad.

Hinnatõus tuleb esile Bloombergi uuest igakuisest Pizza Margherita indeksist, mille eesmärk on anda ülevaade itaallaste elukallidusest, hinnates ühe riigi tuntuima ja lihtsaima toidu valmistamise komponente.

Itaalia riikliku statistikaameti ja rahandusministeeriumi andmete põhjal jälgitakse indeksis põhiliste koostisosade - jahu, tomatite, mozzarella juustu ja oliiviõli - hinnatõusu. Samuti lisas väljaanne umbkaudse elektritarbimise, mis on vajalik pizza valmistamiseks koduse elektriahju abil.

Kodus valmistatud pitsa hind on tõusnud palju kiiremini kui valmistoidu versiooni hind. Selle toote hind on tõusnud vaid 9,9%. Mastaabisääst võib siinkohal olla põhjuseks.

Lisaks energiale on indeksis kõige enam kallinenud mozzarella, mille hind on samal ajavahemikul tõusnud peaaegu 27%, ja jahu, mille hind on tõusnud veidi alla 22%. Need ja teised koostisosad on keskmise majapidamise ostukorvis üsna tavalised esemed, isegi kui kõik ei kasuta neid kodus pitsa valmistamiseks.

Kuigi on palju vaidlusi selle üle, millised täidised on lubatud tõelisel itaalia pitsal - ananass ei ole lubatud -, on Margherita ja veelgi lihtsam versioon ilma mozzarellata, mida tuntakse Marinara nime all, kõige enam traditsioone austavate pitsasõprade poolt hinnatud pitsasordid.

Väljaande Il Gambero Rosso hinnangul küpsetatakse kogu riigis iga päev 8 miljonit pitsat ja need kaks sorti on tõenäoliselt kõige sagedamini valmistatud pitsad.