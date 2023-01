VIDEO | USAs tuli müüki kummaline „nähtamatu maja“

Nähtamatu maja ei ole muidugi tõeliselt nähtamatu, kuid see on kaetud peeglite süsteemiga, mis peegeldab ümbritsevat kõrbemaastikku, et luua üsna veenev nähtamatuse illusioon.

Väidetavalt sai see teoks, kui filmiprodutsent ja kunstnik Chris Hanley ja tema abikaasa, näitleja Roberta Hanley avastasid, et nende väike Joshua Tree puhkekodu rikub kohalikke eeskirju, mis nõuavad, et kõik majad oleksid vähemalt 6 meetrit, millele tollane tagasihoidlik ehitis ei vastanud. Lõpuks projekteerisid nad nähtamatu maja, mis on inspireeritud Stanley Kubricki filmi „2001: Kosmoseodüsseia“ kuulsatest monoliitidest.

„Ma lihtsalt joonistasin paberile ristküliku ja ütlesin: „Okei, me ehitame selle. Ma mõtlesin, et see võiks olla lihtsalt monoliitne, peegeldav, üliminimaalne asi,“ meenutas Chris Hanley maja loomist.

Kuus aastat ja miljoneid dollareid pärast selle kavandamist oli nähtamatu maja valmis ning lõpuks kolisid Hanleysid sinna sisse ja tegid sellest oma peamise elukoha COVID-19 pandeemia ajal. Kuna paljud rikkad ja kuulsad kuulsused asusid samal ajal kõrbesse, hakkas nende ainulaadne väike kodu üha rohkem tähelepanu saama ning nad hakkasid seda välja üürima nii inimestele majutamiseks kui ka mitmesuguste kommertslike tele- ja filmivõtete jaoks.

Roberta sõnul on kodu sees viibimine veelgi unikaalsem kogemus kui seda väljastpoolt vaadates: „Seal sees olles leiad midagi endas... Ma arvan, et Demi Lovato nägi seal tulnukaid.“

Nüüd on Hanley'd valmis oma loomingust lahkuma. Kas näeksid ennast elamas taolises majas? Vaata videot majast siit: