Streik tõi tulemuse? Tallink tahab töötajatele pakkuda seitsmeaastast palgalepet

Tallinki tegevjuhi Paavo Nõgene sõnul võrdsustatakse palgatõus perioodil 2020-2022 toimunud inflatsiooniga, milleks on 24,4%. Käimasoleval aastal tõuseks seega palgad teenindaval personalil (Hansaliini töötajatel) keskmiselt 9,9% ning tehnilisel personalil (HT Laevateeninduse töötajatel) 12,5%.

Leppel lisatingimused

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) juht Jüri Lember peab palgakokkulepet võimalikuks, kuid samas soovib laevandusfirma muuta ka mehitamislepingut, mis tooks endaga kaasa ka töötajate koormuse suurenemise, ja selle osas on Lember skeptiline.

Nimelt on Lemberi sõnul laevafirma soovimas vähendada töötajaid mitmel laeval, kus reisijate arv on muutunud ning töökorralduses oleks võimalik veelgi vähem töötajaid kasutada. Samas leiab Lember, et laevadel töötavad inimesed juba intensiivsuse ning võimete piiril.