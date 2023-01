„Üks töötaja on alla 30-aastane naine. Ta saadab mulle iga päev tekstisõnumeid, et neist lendab üle eri tüüpi rakette. Küsisin, kuidas ta teab, et see oli Iskander ja järgmine mõni muu rakett. Ta ütles, et kõrv saab juba aru,“ kirjeldab Svitlana Tsõbak olukorda Beykush Winerys, mida ta on pikalt juhtinud. Selle omanik on Hispaanias elav Ukraina miljonär Jevhen Šneideris.