Eesti konkurentsivõime maailmas on paranenud, kuid olulise aspekti poolest paikneme Euroopa tagumises otsas

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane tõi välja, et Eesti tulevase konkurentsivõime säilitamise peamiseks kitsaskohaks on heaoluriigi toimimise tagamine vananevas ühiskonnas. „Eesti paigutub juba praegu sotsiaalkaitse ja tervisekulude osakaalult Euroopa Liidu riikide seas tagumisse kolmandikku. Rahvastiku vananemine tähendab, et nende valdkondade jätkusuutlik korraldamine nõuab tulevikus üha rohkem tähelepanu,“ tõi Varblane välja Eesti konkurentsivõimet ohustavad tegurid.

Pikaajalise konkurentsivõime seisukohast on kriitilised ka digitaliseerimine ning üleminek keskkonnasäästlikumale majandusele. Kuigi Eesti ettevõtete heitemahukus on kahanemas, ületab see Euroopa Liidu keskmist 1,6 korda. Digitaalse majanduse ja ühiskonna indeksis paigutub Eesti Euroopa Liidu riikide seas kõrgele 9. kohale, kuid jääb enamusest EL riikidest maha ettevõtete digitaliseerituses. „Silma paistab, et Eesti ettevõtete digitaliseerituse tase on kasvanud aeglasemas tempos kui meiega samal arengutasemel olevates riikides,“ ütles Varblane.