Uuring: kodukontor säästab pendelrändajatele keskeltläbi 72 minutit päevas

Kõige rohkem aega säästavad kaugtöötajad Hiinas, kus töökoha juurde ja tagasi sõitmisest loobumine annab 102 minutit päevas, selgub sel kuul avaldatud uuringust, mille on koostanud USA riiklikust majandusuuringute büroo. Kõige vähem, 51 minutit, säästsid Serbia töötajad.

Kui võtta arvesse need, kes ei töötanud sel ajavahemikul kunagi kaugtööd, säästis kodukontoris töötamine majandusteadlaste hinnangul umbes kaks tundi sõiduaega töötaja kohta nädalas. See väheneb pärast pandeemia lõppu poole võrra, arvestades tööandjate plaane tuua töötajad tagasi, ütlevad teadlased.

See moodustab 2,2% 46-tunnisest töönädalast, mille puhul on 40 tasustatud tundi pluss kuus tundi pendelrännet, selgub uuringust. Seega on aja kokkuhoiu väärtus umbes 2,2% maksustamisjärgsest sissetulekust pandeemiajärgses majanduses.