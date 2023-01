KUULA SAADET | Rohetiiger: juhtivate ettevõtjate hinnangul on rohepööre Eestile suur võimalus

„Mind paneb imestama, kuidas Euroopas tuntud Green Deal või Roheline Lepe on Eestis saanud negatiivse kuvandi. See ei ole selle eesmärgi suhtes õiglane. Kui sisusse vaadata, siis me räägime selle leppe või pöörde valguses ju nendest tegevustest, mis on paratamatud: digitaliseerimine, automatiseerimine, me räägime vähem kulutamisest. Meie ei näe suurt hirmu rohepöörde ees, sest see, millest räägitakse, on tänapäevase ettevõtluse alustalad,“ selgitab Ragn-Sells’i juht Kai Realo.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütleb, et ka nemad on roheusku ja olnud seda juba aastaid: sadamana on nad puhta vee peale mõelnud aastakümneid, täna mõtlevad ka puhtale õhule. Selle nimel tehakse ka tööd. Kalm leiab, et kuigi roheline mõtlemine on näiteks sadamal DNA-s, siis peavad kõik erinevad roheleppe või -pöörde ootused olema siiski ka ettevõtetele jõukohased.

„Kuid samas on rohepööre kindlasti väga suureks võimaluseks ettevõtetel oma positsiooni parandada,“ lisab Kalm. Kõikide ettevõtete mõju rohepöörde teostumiseks ei ole samaväärne, kõik sõltub ju sellest, mis valdkonnas tegutsetakse. Kui vaadata numbreid, siis ilmneb, et koguni 70% maailma kõikidest heitmetest on seotud linnadega. Kui suudame linnades või linnadest tulenevaid heitmeid vähendada on mõju loodusele väga suur. Siinkohal tulevad mängu näiteks soojatootjad, kes linnu „kütavad“.

Utilitase juht Priit Koit ütleb, et nemad on juba üle 10 aasta teadvustanud, et see, kuidas saadakse hakkama linnades rohelistele kütetele üle minekuga on võtmesõnaks sellele, kuidas rohepööre üldse toimima hakkab. Roheline küte ei tähenda vaid seda, millest sooja toodetakse vaid ka see, milliste vahenditega ja kuidas seda tehakse.