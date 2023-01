Enamjaolt pöördutakse Tarbijakaitse- ja Järevalve ameti poole, kui klient tunneb, et tema õiguseid on rikutud või kaupleja on temaga ebaõiglaselt käitunud. Uurisime, kui tihti on TTJA-l ette tulnud olukordi, kus vaieldav otsus tehakse hoopis kliendi kahjuks, mitte kasuks.