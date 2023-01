ÜLEVAADE | Enim võltsiti mullu Eestis just seda rahatähte

Kasvanud 50- ja 500euroste võltsingute arvu selgitab suurema hulga valeraha konfiskeerimine erinevate operatsioonide käigus, kui saadi kätte kokku 192 võltsitud 50-eurost ja 78 võltsitud 500-eurost. Samuti on võltsingute arvu kasvu soodustanud pandeemiaaegsete liikumis- ja reisimispiirangute kadumise järel suurenenud majandusaktiivsus.

Enamik Eestis avastatud võltsinguid ei olnud oma olemuselt keerukad ja raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega. Seetõttu tuletame inimestele meelde, et igaühel meist on võimalik rahatähe ehtsust lihtsate võtetega tuvastada ja tihti piisab vaid selle tähelepanelikust vaatlusest. Rahatähe ehtsuse kindlaks tegemiseks on olemas turvaelemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades ning seda kahtluse korral mõne ehtsa pangatähega võrreldes.