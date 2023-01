Aasia rikkaima mehe varandus jätkab langust. Adani: esitatud süüdistused on alusetud

Eelmisel nädalal väljastatud raport süüdistab India konglomeraati Adani Groupi jultunult aktsia hinnaga manipuleerimises ja ulatuslikus raamatupidamispettuses, mis on väidetavalt kestnud aastakümneid. Kolme päeva jooksul on Adani Groupi turuväärtusest kadunud 72 miljardit dollarit.

Pühapäeval avaldatud vastulauses ütles Adani, et Hindenburgi poolt tõstatatud 88 küsimusest on 65 adresseeritud ettevõtte avalikes aruannetes. Hindenburgi tegevuse näol on tema sõnul tegu kalkuleeritud väärtpaberipettusega ning Adani Group kaitseb end enda sõnul sobilike õiguslike vahenditega. Hindenburgi sõnul kinnitas Adani vastus suures osas kahtlusi ning ignoreeris võtmeküsimusi.

Kuigi Adani Group on nimetanud Hindenburgi väiteid alusetuks ja on kujutanud seda kui rünnakut India vastu, on see saaga taaselustanud investorite pikaajalise mure Adani Groupi juhtimise üle, märgib väljaanne Bloomberg.

Lehe sõnul ähvardab see nõrgestada laiemat usaldust India vastu, mis veel hiljuti oli Wall Streeti jaoks üks peamisi investeerimiskohti ning kiirendada liikumist taasavaneva Hiina suunas.

Adani aktsiad olid mullu ühed parimad tõusjad mitte ainult kohalikul turul vaid ka laiemas MSCI Asia Pacific aktsiaindeksis.

Adani Groupi dollarites kauplevad võlakirjad langesid esmaspäeval veelgi madalamale. Vähemalt neli võlakirja on kukkunud probleemsele tasemele 70 sendi dollari kohta, mis tavapäraselt viitab kasvavale murele ettevõtte seoses ettevõtte krediidivõimekusega.

„India turgude riski ja tulu vahekord võttis suuna halvemuse poole,“ ütles Saxo Capital Marketsi strateeg Charu Chanana Bloombergile. „Välisinvestorite usaldus on mõranenud ja selle taastamine võtab aega, nii et ma oleksin pigem ettevaatlik. India alustas aastat niigi kauplemist kallima hinnaga võrreldes teiste arenevate turgudega ning Adani saaga on taas kord kahtluse alla seadnud, kas see on õigustatud.“