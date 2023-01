Ukraina majanduse seis. Keset ränka sõda on palju lootuskiiri

Välisministeeriumi Ukraina lauaülem Reelika Virunurm räägib, Ukrainat toetava sõnumiga kohvitass käes, mida on praegu teada Ukraina majandusest. Juba sõja ajal ehitatakse Ukrainat uuesti üles ning see loob võimalusi eriti meie ehitus- ja puitmajasektorile.

Virunurm ütleb kohe, et Ukraina enda statistikaamet alates täiemahulise sõja algusest andmeid ei väljasta. Seda teevad välisorganisatsioonid. Euroopa delegatsioon väidab, et Ukraina SKP vähenes mullu kolme kvartali jooksul 30%. Ei ole veel selge, milline oli kogu aasta tulemus. Järgmiseks aastaks prognoositakse Ukrainale 15–20% majanduslangust. „Üle poole nende riigieelarvest läheb sõjapidamisele,“ tõdeb Virunurm. Ukraina majandusel võttis pärast 2008. aastal alanud kriisi pikalt aega, et jalad alla saada. Just 2021. aastal suudeti jõuda samasuguste tulemusteni, mis olid saavutatud enne 2008. aastat. Siis aga sõda eskaleerus.