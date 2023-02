Aasta algas hoogsalt. Tõusid peaaegu kõik aktsiad, mis tõusta said

„Aktsiaturud on alustanud aastat rokkides, mistõttu on praegu kummaline aeg olla investor. Kummaline eelkõige seetõttu, et aktsiad on tõusuteel, aga korporatiivse Ameerika vaade olukorrale ei saaks rohkem erineda sellest, mida aktsiaturud praegu ütlevad,“ võttis Yahoo Finance’i toimetaja Brian Sozzi ralli kokku.