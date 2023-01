Järgmine suur kärbe tehnoloogiasektoris: Philips koondab tuhandeid töötajaid

Ettevõte teatas täna, et pooled koondamistest tehakse sel aastal ja teistega oodatakse 2025. aastani. Mullu sügisel teatas Philips 4000 inimese koondamisest, nii et lõpuks kaotab ettevõtte reorganiseerimise tulemusel töö 10 000 inimest ehk ligikaudu 13 protsenti Philipsi töötajatest.

2022. aasta oktoobris asus Philipsit juhtima Roy Jakobs, kes pidi alustuseks kohe tegelema sellega, et ettevõtte hingamisaparaadid uneapnoe raviks olid ohtlikud ning tuli tagasi kutsuda. Tema sõnul on ettevõtte keskmes nüüd patsiendi ohutus. Jakobs asus ettevõtet reorganiseerima, mille tulemusel muudetakse töö efektiivsemaks ning keskendutakse pigem mõjukatele projektidele.

2022. aasta neljanda kvartali lõpetas Philips kasumis. Viimase kolme kuu korrigeeritud EBITA oli 651 miljonit eurot, mis on peaaegu sama palju kui aasta varem. Analüütikud olid arvanud, et see on vähemalt 200 miljoni võrra väiksem. Müük kasvas oodatud viie protsendi asemel kolm protsenti, kuna Philips pole endiselt suutnud pärast koroonapandeemiat kõiki tarneahelaid taastada.