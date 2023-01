Hinnasula jätkub. Eesti Gaas langetab gaasihinda enam kui poole võrra

„Soe talv, täis mahutid ja uued tarneteed on toonud gaasi maailmaturuhinna tagasi sõjaeelsele hinnatasemele, see võimaldab meil langetada kodukliendi müügihinda algselt lubatust rohkem. Esimest korda on gaasi hind jõudnud ka alla oktoobris kehtima hakanud energiahüvitiste taseme, mis võimaldab riigil kulusid kokku hoida,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Praegu, keset küttehooaega saame öelda, et gaasi hind pole mitte ainult alla läinud, vaid märgid näitavad, et gaas naaseb konkurentsi. Mitmed meie ärikliendid, kes vahepeal alternatiivseid kütuseid kasutasid, on juba pöördumas tagasi, kuna maagaasiga on täna jälle soodsam kütta ja toota kui näiteks kerge kütteõli või vedelgaasiga, ka autosõit on CNG-ga juba odavam kui bensiiniga,“ lausus Kaasik.

„Gaasil on jätkuvalt täita oluline roll Eesti energiaportfelli mitmekesistamises ja rohepöörde toetamises, kuna just gaas on tänu puhtusele ja paindlikkusele taastuvenergia kõige loomulikum liitlane, aidates energiat toota päevadel mil tuul ei puhu ja päike ei paista. Tööstuste jaoks on gaas hädavajalik ning ka kodude jaoks jääb see mugavaks ja mõistlikuks energiaallikaks,“ sõnas Kaasik.

Jaanuari keskel jõudis Eesti Gaasi tellimusel Leedu Klaipeda sadamasse selle aasta esimene laevatäis Ameerika Ühendriikide päritolu veeldatud maagaasi (LNG). Järgmine laev tuuakse Klaipedasse märtsis. Möödunud aastal tõi Eesti Gaas Klaipedasse viis gaasitankerit Norrast ja Ameerika Ühendriikidest päritolu gaasiga.