Uuring: eestlased on tublid taara tagastajad, kuid ligi kolmandik ei pea süsteemi rahaliselt motiveerivaks

„Eesti inimesed on taara tagastamisel ratsionaalsed ja kohusetundlikud. Kõigist vastanutest 60% leidis, et kuna taaral on rahaline väärtus, siis oleks tühjade pudelite-purkide ära viskamine sisuliselt raha ära viskamine,“ ütles Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.

Seppel lisas, et enam kui viiendiku jaoks on esmatähtis just keskkonnasõbralik käitumine ning iga kuues on taara tagastamise harjumuse saanud kaasa juba lapsepõlvest. Nendest, kes taarat ei tagasta, tõid 40% põhjuseks, et saadav rahasumma on liiga väike.