Saaremaa Lihatööstus peatas kulude kokkuhoiuks kolmeks kuuks tapamaja töö

Saaremaa Lihatööstus OÜ juhatuse liikme Kristjan Leedo sõnul tuli otsus tapamaja töö peatada, sest ettevõte on otsinud võimalusi kulubaasi vähendamiseks praeguses kriisiolukorras. „Peatasime tapamaja töö ajutiselt 01.01-31.03.2023, kuna sellel perioodil on töö intensiivsus väiksem ja aitab hetkel kulusid kokku hoida,“ selgitas ta.

Samuti on märgata Krediidiinfo ülevaatest, et alates septembrist on ettevõte töötajaskond vähenenud 34 töötaja võrra.

Leedo sõnul on töötajate vähenemine seotud peamiselt lihalettide sulgemisega eelmise aasta lõpus. „Sulgemise letid, kuna pärast COVID-19 ei taastunud nende müük pandeemiaeelsele tasemele ning teenisid pigem kahjumit. Kuna energia ja kõigi muude sisendite kallinemine on meie kulubaasi märgatavalt suurendanud, leidsime, et mõistlik on need sulgeda,“ lisas ta. Samuti pole juhatuse liikme sõnul välistatud, et tulevikus avatakse lihaletid uuesti.

Saaremaa Lihatööstuse esindaja lisab olukorra kirjeldamiseks, et töötleval tööstusel on ümberkorralduste tegemine ajakulukas ja tarbija käest ei ole võimalik kogu seda hinnatõusudega kaasnenud kulu kohe tagasi küsida. „Selleks on lähiriigid rakendanud toetusmeetmeid töötlevale tööstusele, et see keeruline aeg üle elada. Eesti seda teinud ei ole, mis paneb meid ebasoodsasse olukorda võrreldes toetavate riikide ettevõtetega,“ tõdes ta.