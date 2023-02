ecom2023 | Jaanus Lahe: „E-poe kiireks ja edukaks kasvuks ei pea abi otsima AI’st ja innovatsioonist“

Usun, et pea kõik ettevõtjad, kes e-kaubanduses tegutsevad, otsivad täna aina innovaatilisemaid lahendusi, et kliendibaasi hoida ja kasvatada. Viimaste aastate tormijooksus tehisintellekti kaasamisega on unustatud, et head tulemused tulevad tihti palju lihtsamat teed pidi.

Nimelt saab üle poole (53,3%) veebilehtede liiklusest alguse orgaanilisest otsingust. See tähendab, et e-poodide suurim osa liiklusest ja müügitulust tuleb ideaaljuhul Google’i otsingumootorist. Kusjuures esimesed kolm otsingutulemust saavad endale 54% kogu liiklusest.

Olenemata eelmainitud numbritest lükkavad enamik ettevõtjaid otsingumootori tulemuste optimeerimist ehk SEO korrastamist aina tulevikku edasi. Seda ei saa imeks panna, SEO on liialt keeruline, et ise ette võtta, kuid ka üsna pikk ning kallis protsess, mida teenusena sisse osta. Näen oma töös, et SEO teenust on lihtsam ellu viia, kui ettevõtja selle vajadust ja loogikat ise mõistab.

Eestis on teadaolevalt umbes 7000 e-poodi, mis on maailma mõistes väga vaike konkurents. Arvestades ka seda, et suurel enamikul nendest on SEO korrektselt tegemata, siis hästi tehtud SEO puhul on konkurentsieelis kiire tekkima. Enamikes valdkondades pole keeruline projekti lõpuks esimeste otsingutulemuste sekka jõuda, mis meie praktikas on orgaanilist müügitulu kasvatanud isegi kuni 1400%.

Taoline investeering on pikaajaline ja aitab perspektiivis turunduseelarvet optimeerida. Samasugust efekti ei ole praktikas AI-l põhinevatel funktsioonidel, nagu näiteks juturobotitel. Arendus on kulukas ning see ei too endaga kaasa otsest müügitulu. Seega soovitan e-kaubanduse ettevõtjatel innovatsiooniga piiri pidada ning naasta nö rohujuure tasandile. Praeguses majanduskeskkonnas soovime kõik teha väljaminekuid, mis oleksid investeeringud mitte kulutused.

