Oluline tehing. Eesti laevaehitaja ostis osaluse Soome ettevõttes

Baltic Workboatsi omanik Margus Vanaselja sõnul on suurima Soome laevaehitusettevõtte Työvene Oy 50% omandamine märgiline samm kogu Põhjamaade laevaehituse turul, mille kaugem ambitsioon on luua regiooni jaoks üks suurem laevaehituse grupp. „Konkurents on asendunud koostööga, sünergia ja parimate kompetentside ühendamisega. Liites Eesti ja Soome laevaehitusettevõtete oskused ja tugevused, saame klientidele pakkuda parimaid laevu,“ ütles Vanaselja.