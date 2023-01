Aasta lõpp oli kaubandusele raske, edaspidi lihtsamaks ei lähe

Kulud suurenevad, lootust helgema tuleviku ees pole

Toidu ja joogi hinnatõus on alles oma tippu läbimas ning paljude teistegi kaupade puhul on suuremate tootmiskulude mõjud veel lõplikul määral avaldumata. Küll on aga kõrgemad laenu- ja liisingukulud tänaseks ilmselt suurema osa inimesteni jõudnud ning kui uskuda keskpankurite sõnumeid, siis tulnud, et jääda pikemaks ajaks.