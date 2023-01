Coop Eesti Keskühistu uueks juhiks sai Rainer Rohtla

Coop Eesti Keskühistu nõukogu esimehe Väino Sassi sõnul said uue juhi valikul otsustavaks Rainer Rohtla laiapõhjaline töökogemus nii Eesti, kui rahvusvahelise suurettevõtte juhtimisel ning nende turuosade tõstmisel Eestis ja Baltikumis.

„Rainer Rohtla on varasemates ametites näidanud end tugeva ja tulevikku vaatava juhina, mis on Coopi kui turuliidri jaoks väga olulised omadused,“ ütles Sassi.

Rainer Rohtla sõnul on tööle asumine Coop Eesti Keskühistu juhina põnev väljakutse ja tegemist on väga vastutusrikka ametikohaga. „Eestis on kokku umbes 750 toidukauplust ja neist ligi pooled ehk 320 kuuluvad Coop Eesti ühistutele, mistõttu tunnetan keskühistu juhina selgelt vastutust nii ühistute kui ka loomulikult enam kui poole miljoni Coopi kliendi ees,“ ütles Rohtla. Ühe olulise erinevusena rõhutab Rohtla, et erinevalt varasematest ettevõtetest on Coopi näol tegemist kogukondliku algatusega, mis on 120 aastaga kasvanud üle-eestiliseks.

„Ma ei tea ühtegi teist sarnast organisatsiooni, kus tavaliste Eesti inimeste koostöö oleks ühiselt viinud organisatsiooni suuremaks ja edukamaks, kui teised Eestis tegutsevad klassikalise omandisuhtega kaubandusketid. Coopiga liitumisel sai määravaks just see, et Coop on Eesti turul ainulaadne ja nende missioon olla kohalik, edendada Eesti elu ja anda kogukondadele tagasi, on Eesti jätkusuutliku ning ühtlase arengu jaoks väga vajalik.

Võimalus panustada ühiselt Coopi meeskonnaga selle eesmärgi nimel ja viia Eesti arengut edasi üheskoos kohalike inimestega on väärtus, mis puudutab ja annab ühiselt tegemisele suurema tähenduse,“ lisas Rohtla lõpetuseks.