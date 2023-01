Tuntud kiirtoiduketi müük kasvas mullu ligi 30%

Müük kasvas Eestis 28%, Lätis 30,3% ja Leedus 30,4%. Võrreldes 2021. aastaga on müügikasv hüppeline (2021: Eesti 13%, Läti 8,5% ja Leedu 14%).

„Vaatamata sellele, et 2022 oli väljakutseid täis aasta, peamiselt energiakriisi ja inflatsiooni tõttu, toimus meie toodete müügi kiire kasv kõigis kolmes Balti riigis, „teatas Hesburgeri turundus ja rahvusvahelise arenduse juht Ieva Salmela . „Selle põhjustas peamiselt koroonaaegsete piirangute kadumine ja inimeste väljasöömise harjumuse taastumine. Lisaks toetas meid kindlasti ka kõikide müügikanalite, sh kaasamüügi, sujuva mobiilirakenduse ja kullerpartneri, hea toimimine,“ lisas ta.

2022. aasta majandustulemused peegeldavad ettevõtte aastatepikkust tööd oma meeskonna arendamisel ja klientide lojaalsuse kasvatamisel. „Meie kliendid hindavad teeninduse stabiilset taset ja toodete kvaliteeti, see toob nad ikka ja jälle tagasi,“ selgitas Ieva Salmela.

Sel aastal planeerib Hesburger avada Eestis veel kaks uut restorani Tartus. Samuti jätkub olemasolevate restoranide renoveerimine, et kaasajastada interjööri ja infrastruktuure. Samaaegelt järgib ettevõte oma strateegiat digitaalse ja jätkusuutliku arendustöö osas.

„Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte üks põhiväärtustest, mida me rakendame ellu ka igapäevastes tööprotsessides,“ selgitas Salmela. „Näiteks jätkame ka sel aastal päikesepaneelide paigaldamist restoranidele, et luua võimalus pikaajaliseks taastuvenergia kasutamiseks. Samuti alustame peagi oma autodel taastuvdiisli kasutamist, mida toodetakse osaliselt meie restoranides kasutatud toiduõlist,“ lisas ta.