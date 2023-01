Veriffi globaalset müüki asub juhtima hispaanlasest tippjuht

Hispaaniast pärit Ortegal on pikaajaline müügivaldkonna juhtimiskogemus tehnoloogiasektoris. Enne Veriffiga liitumist töötas ta müügidirektorina Hopinis, mis on reaalajas toimuvate veebisündmuste korraldamise platform, kus ta aitas viia ettevõtte oma valdkonna kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Lisaks on ta töötanud seitse aastat Dropboxis, kus ta vastutas ettevõtte EMEA ja Põhja-Ameerika müügi eest ning aitas 2018. aastal viia ettevõtte börsile.



Ortega sõnul veenis teda Veriffiga liituma ettevõtte missioon. „Veriffil on suurepärane toode ja ettevõte tegutseb globaalsel kiiresti kasvaval turul,“ ütles ta. „Ma naudin ettevõtetel aidata kasvada. Veriffil on tugev ja mitmekesine kliendibaas ja ma olen super põnevil, et toetada Veriffi tema järgmises kasvufaasis.“



Veriffi asutaja Kaarel Kotkase sõnul on Ortegal muljetavaldav kogemus globaalse äri kasvatamisel ja müügitiimide arendamisel. „Globaalne identimise turg kasvab ja areneb helikiirusel ning uusi kasutusvaldkondi, kus meie tehnoloogia saab abiks olla, tuleb üha juurde. Javieril on võtmeroll Veriffi müügistrateegia tugevdamisel ja äri järgmisele tasemele viimisel,“ selgitas Kotkas. „Javieril on super energia ja mul on hea meel, et ta otsustas meiega liituda ja aidata meil meie missiooni turvalisema interneti ehitamisel ellu viia!''



Ortega on õppinud Universidad Carlos III de Madridis, Erasmuse Ülikoolis Rotterdamis ja INSEADis. Ta tegutseb partnerina Stage2 Capital riskikapitalifondis ja on mitmete USAs ja Euroopas tegutsevate idufirmade nõukogus



Veriff on tehnoloogiaettevõte, mis võimaldab globaalsetel ettevõtetel luua usalduse oma klientidega, kasutades selleks tarka, täpset ja automatiseeritud isikusamasuse tuvastamise online-lahendust. 2015. aastal Kaarel Kotkase asutatud Veriffi klientideks on rahvusvahelised ettevõtted peamiselt finantstehnoloogia, krüpto ja liikuvuse sektorist. Ettevõte on investeeringutena kaasanud pea 200 miljonit dollarit, neist viimane 100 miljoni dollari suurune C-ringi investeering kaasati käesoleva aasta jaanuaris. Veriffi investorite hulka kuuluvad Accel, Alkeon, IVP, Mosaic Ventures, Nordic Ninja, Tiger Global, Y Combinator, Nordic Ninja, Taavet Hinrikus jt.