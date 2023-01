Bussifirma SEBE läks Pärnu ühistranspordi korraldaja vastu kohtusse

AS SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste: „PÜTK keeldus kütuse ülekulu hüvitamisest ja lepingu muutmisest, mistõttu vedasime sisuliselt üle terve aasta Pärnu elanikke oma kulul. Me esitasime 2022. aasta jooksul PÜTK-le korduvalt selgitusi, andmeid ja kuludokumente, kuid ligi aastaga tekkinud 735 536 euro suuruse kütuse ülekulu hüvitamisest on nad keeldunud tänaseni. Selle kõige juures on tähelepanuväärne, et riik ehk transpordiamet, ja teised omavalitsused tulid 2022. aasta jooksul sarnase kriisi ohvriks langenud bussivedajatele appi ning kompenseerisid tekkinud kahjud nii tagantjärele, kui muutsid ära lepingud. Meile teadaolevalt on Pärnu linn ainuke omavalitsus, kus ei ole hinnakasvu mõju endiselt vedajale hüvitatud ning seda vaatamata asjaolule, et Pärnus on kütusehinna kasvu mõju gaasibusside laialdase kasutamise tõttu eriti suur.“