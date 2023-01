ADVOKAAT SELGITAB | Kui usaldus viib mõistuse: kuidas jagada paarisuhtes vara õiglaselt

TGS Balticu vandeadvokaat Anet Jaks võrdleb mõistlikku planeerimist varasuhete ning rahaasjade teemal tuleviku kindlustamisega. „On mõistetav, et headel aegadel ei taheta keskenduda halbadele stsenaariumitele, sest kardetakse tõsiste aruteludega usaldussuhet rikkuda,“ tõdeb Jaks. Kui on võetud ühine eesmärk, näiteks kodu soetamine, jäävad juriidilised ja rahalised kokkulepped tagaplaanile. Jaksi sõnul näeb tema oma praktikas tihti, et just liigse usalduse tõttu jäävad väga olulised kokkulepped paberile panemata. Jaks leiab, et kui aga negatiivsed stsenaariumid kohe alguses läbi mängida, toimib see nagu kindlustuskaitse. Kui erimeelsused peaksidki tekkima, siis on olemas vastused, kuidas neid kiiresti lahendada.