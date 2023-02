Inimeselt inimesele laene vahendav Bondora on eestlastele tuntud juba kaheksa aastat, kuid investorite silmis on viimased uuendused platvormil kaheldavad.

Bondora algusaastatel oli investoritel võimalus manuaalselt valida, kuhu ja kellele laenu antakse. Aastast 2017 on liikunud ettevõte selles suunas, et muuta kogu tegevus võimalikult lihtsaks. Porfolio Pro lasi investoril määrata kõik laenu kriteeriumid, alustades riigist, lõpetades intresside ja laenusumma suurusega laenaja kohta. Portfolio Manager nii palju võimalusi ei pakkunud, kuid siiski andis vabamad käed kui Go & Grow. Seal sai investor valida, kui riskialdis ta on ja Bondora valis vastavalt sellele laenud, kuhu raha investeeriti.