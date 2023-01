Rahvusvahelise pakiveoettevõtte käive suurenes mullu oluliselt

Eelmise aasta lõpus paigaldas Venipak Tallinnas asuva Lasnamäe Centrumi juurde Eesti esimese kontaktivaba pakiautomaadi. Tänavu laiendab Venipak oma võrgustiku 151 pakiautomaadini. Venipaki pakiautomaadid on kolmes eri suuruses: 84, 44 ja 16 uksega ning need asuvad õues. See võimaldab ööpäevaringset juurdepääsu automaatidele, mis on ilmastikukindlad ja sobivad nii kõrgete kui ka madalate temperatuuridega.

Justas Šablinskase sõnul on ka tänavu oodata eelmisega sarnaseid väljakutseid. „Energiahinnad küll langevad, kuid tööjõukulud ja rendihinnad kasvavad. Seetõttu jääb meie eesmärk samaks – hoida tarnemahtusid, kulusid ja investeeringuid tasakaalus. Jätkame teenuste kvaliteedi parandamist ning oma positsiooni tugevdamist Balti riikides. Sel aastal alustame Vilniuse logistikaterminali ehitamist ja protsesside automatiseerimist. Meie eesmärk on veelgi tugevdada IT- ja tehnoloogiavaldkonda, sest pikemas perspektiivis ei ole Venipak ainuüksi tavaline pakiveoettevõte, mis viib paki punktist A punkti B. Meil on suuremad ambitsioonid ja me liigume kindlalt nende suunas,“ ütles Šablinskas.