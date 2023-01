DPD liigub suuremates Eesti linnades üle elektritranspordile

Alajaamaga maandatakse riske madalpinge võimsuse puudumisel, et vältida tulevikus kulude hüppelist kasvu ning tagada sujuv üleminek elektrikaubikutele. „Elektrikaubikutega plaanime katta Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Viljandi ja Jõhvi. Meil on Eestis 260 pakiautomaati, mistõttu on just sellel, kuidas ja millega me automaatide, aga ka era- ja äriklientide tellimuste ning laovahelise logistika korraldame, suur roll CO2 heitmete vähendamisel,“ sõnas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Alajaama rajamine maandab riske

DPD masinapargis on hetkel 22 elektrikaubikut, ent kõigi kuue linna elektrikaubikutega katmiseks plaanitakse suurendada rohekaubikute arvu 100-ni. „Täiendavate elektrikaubikute lisandumisel ei jätku aga DPD logistikakeskuses enam piisavalt ampreid, et kõiki sõidukeid laadida, samuti on keskpinge peale üleminek majanduslikult otstarbekam, kui pidevalt ampreid juurde osta,'' sõnas Kirss.

Alajaam rajatakse Rae valda, Jüri sorteerimiskeskusesse, sest 60% kogu DPD autopargist teenindab just Tallinna ja Harjumaa piirkonda. „Seega on selle alajaama rajamise eesmärk katta meie suurima teeninduspiirkonna täiendavate elektrimasinate laadimisvajadus. Tallinna ja Harjumaa pakid moodustavad enam kui poole ehk 54% kogu DPD Eesti pakimahust,'' selgitas Kirss.

Ta lisas, et vajadust alajaama järgi rõhutab seegi, et nii sorteerimiskeskuse põhiline tööaeg kui ka elektrikaubikute laadimine toimub valdavalt öösiti, mistõttu ei leevenda kasvavat öist energiavajadust ka täiendavate päikesepaneelide lisamine.

Suurim elektriline kaubikupark Eestis

DPD võttis esimese Eesti kullerfirmana pakkide veoks kasutusele täiselektrilised kaubikud ning tänaseks on neil Eesti logistikaettevõtete seas suurim elektriline masinapark. Esimene elektrikaubik soetati 2019. aastal.