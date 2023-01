Ajaloo ühe võikaima kurjategija vara osas tehakse peagi otsus. Võitlemas on kolm härrat

Charles Manson suri 2017. aastal 83-aastaselt California vanglas, kus ta oli veetnud 50 aastat. Veidi enam kui viis aastat hiljem on lõpuks tulemas kohtuotsus, mis määrab, kes pärib tema varanduse. Tegemist on justkui spordivõistlusega, kus on järel kolm finalisti. Kõigil neil on tõendid, mis viitavad, et just nemad peaks vara endale saama.

Need kolm meest on 62-aastane Daniel Arguelles, kes väidab, et on Mansoni bioloogiline poeg. Tema kõrval on 46-aastane endine MMA võitleja Jason Freeman, kes ütleb, et on mõrvari lapselaps. Kolmas mees on Michael Channels, kelle hobiks on mõrvadega seotud esemete kogumine ning kes oli vangla-aastatel Mansoni kirjasõber. Tema väidab, et Manson jättis kogu vara talle.

Lisaks Mansoni enda isiklikule varale, millel on väärtus tänu sellele, et need kuuluvad kurikuulsale mõrvarile ja „perepeale“, on varade hulgas ka tema kunstiteosed ja kirjatükid, lisaks ka lühikese laulukirjutaja karjääri autoritasud. Näiteks salvestas kuulus Guns N’Roses 1990ndatel ühe tema sõnadele kirjutatud laulu. Nii arvataksegi, et tema vara väärtus võib ületada miljoni euro piiri.

Kõigil kolmel on olemas dokumendid, mis peaks tõendama, et just nendel on varale õigus. Väidetav 2002. aasta testament jätab kogu vara Channelsile. Sünnitunnistuse on esitanud MMA võitleja Freeman, kes ütleb, et on Charles Manson jr poeg, kes on samuti meie seast lahkunud. Freeman tundubki olevat favoriit, sest talle määrati 2018. aastal ka Mansoni surnukeha, et see matta.

Los Angelese kohus teeb otsuse lähiajal.

Mis olid Mansoni mõrvad? 1960ndate lõpul sai Charles Manson San Franciscos ja Los Angeleses tegutseva Perekonna-nimelise rühmituse (Family) liidriks, kuhu kuulus sadakond inimest. Ise pidas ta ennast jumalaks ja kasutas oma esimese naise perekonnanime järgi nime Charles Willis Manson, mida sai tõlgendada sõnadena „Charles' will is mans's son“. Manson kavandas hulga jõhkraid kuritegusid. Nende põhjused ei ole täpselt teada. Ise on ta alati eitanud oma süüd kõigis kuritegudes. Teda on seostatud 35 mõrvaga, millest enamik ei ole kohtusse läinud vähese tõestusmaterjali pärast või sellepärast, et kurjategijad juba olid vangis. Enamik mõrvu pandi toime 1969. aastal (tuntuim ohver oligi näitlejanna Sharon Tate) ja samal aastal vahistati hulk Perekonna liikmeid. 5 nendest tunnistati 25. jaanuaril 1971 süüdi ja 27. märtsil mõisteti surma. Surmanuhtlus muudeti 1972. aastal eluaegseks vanglakaristuseks, kui Californias surmanuhtlus keelustati. Mansoni nimi on Ameerika popkultuuris kurjuse võrdkujuks, kuid ta sai aastas 60 000 kirja, paljud neist oma austajatelt. Marilyn Manson võttis oma esinejanime Mansoni perekonnanime järgi. Charlie Manson suri 2017. aasta novembris.