Apple'i analüütik ennustab, et ettevõte tuleb turule innovaatilise tootega

Ennustatakse, et Apple sel aastal uusi tahvelarvuteid enam turule ei too, sest keskendub ette järgmise aasta volditava iPad'i tootmisele. ,,Olen veendunud, et Apple tuleb 2024. aastal välja volditava iPad'iga ja usun, et uus mudel on innovatiivne lisandus Apple'i olemasolevatele toodetele,'' ütles Apple'i pikaaegne analüütik Ming-Chi Kuo. Teda peetakse üheks austatumaks Apple'i analüütikuks, kelle prognoosid varasemate firma toodete kohta on tõeks osutunud.