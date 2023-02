Euroopa hakkab hooneid renoveerima. Eestlased loovad selle ootuses üht suurimat klaasitööstust

Täna viiakse lõpule Livonia Partnersi tehaste (endine Klaasimeister) ja puidutööstusele Barrus kuuluvate klaasitehaste (omandas eelmisel aastal rahvusvaheliselt ehitusmaterjalide tootjalt Saint-Gobain – toim) ühendamine üheks ettevõtteks. Eesti omanikele kuuluva klaasitööstuse ambitsioon on pürgida Euroopa suurimate hulka. Lähiaastatel ostetakse Euroopast veel paar klaasitehast. Uue ühendatud ettevõtte Glassense juhatuse esimees Karla Agan loodab, et kevadel kokkupandav uus Eesti valitsus on ambitsioonikas ja alustab kõigi Eesti elumajade renoveerimist energiasäästlikuks. See avaks suure kasvuturu ka energiasäästlikke klaaspakette pakkuvale ettevõttele.