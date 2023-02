Telekomiettevõtted mullusest aastast: kliendid vajasid stabiilsust ning küberkaitse on järjest olulisem

„Selleks, et saaksime juba lähemas tulevikus nautida 5G tehnoloogia tõelist potentsiaali, on vaja kõigepealt rajada ulatuslik 5G võrk. Õnneks jagati läinud aastal riigi poolt välja sagedusplokid 3,6GHz ja 700MHz sagedusalades, mis võimaldab meil pakkuda 5G võrgu eeliseid järjest enamates piirkondades nii linnas kui maal. Ajalugu on juba 4G näol tõestanud, et kui meil on olemas moodne võrk, järgneb sellele mõne aja pärast innovatsioon, millega koos sünnivad täiesti uued tehnoloogilised lahendused ja teenused,“ nentis Haljand.

Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun tõi välja, et 2022. aastal liitus Elisa mobiiliteenustega rekordiline arv ärikliente. „Laiendasime ka SMS-massedastuse teenuse äriklienditurgu, kahekordistasime ärimahte IT erilahendustes, mis omakorda kinnitab klientide usaldust meie ekspertiisile selles valdkonnas,“ ütles Praun.

„Möödunud aasta oli Elisa jaoks väga väljakutseline. Sisend- ja elektrihindade suur kasv sundis meid kiiresti kohanema uute oludega, et tagada klientidele nii täna kui tulevikus parimad võimalikud teenused,“ sõnas Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu. „Hoolimata väljakutselisest aastast suutsime edukalt areneda kõigis kolmes meile olulises ärivaldkonnas - telekomi, IT- ja meelelahutusäris.“

Telia 2023. aasta suurimad fookused on 5G võrgu laiendamine üle terve Eesti, 3G võrgu sulgemine, TV ja meelelahutuse eksklusiivse sisu loomine, IT ja küberturbe võimekuste arendamine ning panustamine tegevustesse ja tehnoloogiatesse, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge.

2022. aastal kasvatas Telia ka oma investeeringute mahtu Eestis: kui tavapäraselt jääb see suurusjärku 50 miljonit eurot, siis 2022. aastal küündis investeeringute kogusumma ligi 60 miljoni euroni. Mahukamate investeeringute hulka kuulusid just 5G võrgu ja optilise püsivõrgu ehitused ning küberturbe lahenduste arendamine.

„Selgelt on näha, et erinevaid kriise ja sellega kaasnevat ebakindlust kasutavad igal võimalusel ära petturid ja küberkurjategijad. Ettevõtete vaates oli läinud aastal üheks peamiseks märksõnaks küberrünnakute osakaalu oluline kasv. Sageli saatsid need rünnakud poliitilisi otsuseid, nagu näiteks tanki teisaldamine Narvas või vene telekanalite edastamise lõpetamine Eestis. Oleme selliste arengute taustal oluliselt parandanud enda IT teenuste küberkaitse võimekust ning suudame sel suunal tuge ja teenuseid pakkuda ka oma klientidele, olgu selleks siis näiteks teenustõkestusrünnakute kaitse või turvaline internetilahendus ärikliendile. Investeeringutega küberkaitsesse jätkame jõuliselt ka sel aastal.“

Elisa erakliendiüksuse juhi Mailiis Ploomanni sõnul oli 2022. aasta kindlasti digitaalse turvalisuse aasta. „Eelmisel aastal leidsid kliendid teiste telekommunikatsiooniteenuste kõrval ülesse netivalvuri teenuse, mis näitas, et kliendid on hakanud mõtlema küberturvalisuse olulisusele,“ ütles Elisa erakliendiüksuse juht. „Vajadus turvalisema küberruumi järele on ilmselgelt õhus, sest mullu hakkasid erinevad petulehed, pahavarad ja õngitsuspettused levima kordades enam. Ettevõttena näemegi, et meie ülesandeks ongi klienti läbi uudsete teenuslahenduste kaitsta ning teema osas inimesi võimalikult palju harida.“

Ploomann märkis, et ei tasu ka loota, et lähiaastatel küberruum oluliselt turvalisemaks muutuks. „Küberturvalisust mõjutab geopoliitiline olukord ja küberkurjategijate oskuste areng,“ märkis Ploomann. „Seetõttu peavad nii eraisikud kui ka ettevõtjad ennast kaitsma, pidama kinni elementaarsest küberhügieenist ja tagama, et parimaid praktikaid järgiks nii enda lähedased kui ka ettevõtte tööpere. Elisa netivalvuri teenusega liitusid mullu tuhanded kliendid.“

Ka Robbins rõhutas, et nii uued Tele2-ga liitujad kui ka pikaaegsed kliendid peavad lisaks mõistlikele hindadele ja suurepärasele klienditeenindusele aina olulisemaks küberturvalisust. „Võtsime seda vajadust arvesse ning tulime sügisel turule uute piiramatu ja turvalise interneti pakettidega, mis said kiiresti populaarseks,“ lisas Robbins.