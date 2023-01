Päev börsil: Balti börs liikus ümber nulli. Analüütikud ootavad USAs tõusu

Euroopa suuremad indeksid DAX ja Stoxx 600 on mõlemad tund enne sulgemist punases. DAX indeks on hetkel -0,34% madalamal ja Stoxx 600 -0,57%.

Täna selgus, et Swedbank Eesti kasum kerkis mullu 224 miljoni euroni, mis on võrreldes 2021. aastaga 25% suurem. Swedbank AS-i 2022. aasta kasum oli 224 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aastaga oli kasum 25 protsenti suurem, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest. Tulud kasvasid 19 protsendi võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel. Puhas intressitulu kasvas 33 protsenti, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning euribori toel kasvanud intressid.