Energiaturu ülevaade: ilm jätkab koostööd ja energiaväljavaade järjest paraneb

Samas on selge, et energiakriis pole veel seljatatud ning järgmine talv tuleb taas silmitsi seista keerulise olukorraga. Näiteks kinnitas Norra energiaminister, et kuigi nad ei kavatse piirata elektrienergia eksporti oma naabritele, siis vajab riik siiski poliitilist vahendit tarnepuuduse vältimiseks juhuks, kui hüdroenergiavarud langevad kriitiliselt madalale tasemele.

Euroopa gaasivarud püsivad tänu soojadele ilmadele ning kokkuhoiu pingutustele võrreldes varasemate aastatega rekordtasemel. Samuti pole Euroopa Liidu kavandatud gaasihinna ülempiir veel oluliselt mõjutanud energia hulgimüügi ega energia derivatiivide turgu, kuid võib seda teha tulevikus. Analüütikud näevad, et jätkuvalt languses olev gaasihind seab ohtu senised kokkuhoiupingutused, sest madalast hinnast tingitud suurenev nõudlus võib gaasivarusid kiiresti kahandama hakata. Liiga väikse varu korral ei piisa veel Euroopa LNG vastuvõtuvõimekusest, et järgmise talve toimetulek tagada. Tänaseks on Euroopa gaasivarud langenud 73% ja juhul kui soodne ilmaprognoos püsib, siis oleme kevadeks 50% täituvuse trajektooril, mis on heaks eelduseks, et jõuda järgmiseks talveks piisavalt LNG tarnetega lisa tuua. Kaugemale vaadates Euroopa LNG vastuvõtuvõimekus suureneb ja vastuvõtuvõimekus ei tohiks enam piiranguks olla nagu seni.