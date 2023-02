Euroopa Kontrollikoda: ELi sammud soodsama elektri võimaldamiseks on olnud aeglased

Viivitused liikmesriikide elektriturgude liitmisel on kuhjunud ELi juhtimisraamistiku puuduste ja piiriülest kaubandust võimaldavate regulatiivsete vahendite keeruka süsteemi tõttu, mis on aeglustanud turueeskirjade rakendamist. Euroopa Komisjoni ja ACERi ehk ELi energeetikaameti turujärelevalve ei ole samuti piisavaid parandusi kaasa toonud. Järelevalvemeetmed kuritarvitamise ja manipuleerimise piiramiseks ei ole piisavalt ranged, mis tähendab, et peamine risk ELi elektriturul jääb lõpptarbijate kanda.

Elektriturge tuleks rohkem integreerida

Komisjoni analüüs oli puudulik

Audiitorite hinnangul tulenevad viivitused komisjoni otsusest rakendada võrgusuuniseid tingimuste ja meetodite abil, mille heakskiitmine on riikide reguleerivate asutuste ja ACERi ülesanne. See muutis piiriülese kaubanduse eeskirjade ühtlustamise liiga keeruliseks ja aeganõudvaks. Audiitorid rõhutavad, et komisjon ei analüüsinud oma mõjuhinnangus piisavalt enda turukorraldust ja juhtimist puudutavate otsuste mõju. Järelevalve kõnealuste eeskirjade ühetaolise rakendamise üle liikmesriikides tehti eeskätt ACERi ülesandeks. Audiitorid leidsid aga, et ACERi järelevalve ja aruandlus ei olnud piisavad, eelkõige andmete ja ressursside nappuse ning ebapiisava kooskõlastamise tõttu komisjoniga.