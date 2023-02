Saksa perefirma omandas Eesti suurima kaubabetoonitootja enamusosaluse

Betoonimeistri juht Kalle Suitslepp ütles, et uus enamusaktsionär on pikaajalise kogemusega Saksamaa tsemendi ja betoonitootja, kelle lisandumine toob ettevõttesse juurde oskusteavet. „Sellest võidavad eelkõige meie kliendid,“ kinnitas Suitslepp lisades, et töötajatele omanikuvahetus mingeid muutusi ei too. „Igapäevatöö ja juhtimine ei muutu, kõik senised lepingud jäävad kehtima. Betoonimeistri praegune tehing ei ole seotud ehitusturu langusega, vaid senise suuraktsionäri otsusega väljuda betooniärist ja keskenduda teistele valdkondadele.“ Ostu-müügi hinda tehingu osalised Suitslepa sõnul ei avalda.