Ekspert: liikluskindlustus võib sel aastal veelgi kallineda

Kaskokindlustuse hinnad on kõrgemad kui 2019. aastal

„Tänaseks on aga kaardid pöördunud ja liikluskindlustuse mahtudes on turg täpselt samal tasemel kui 2019. aastal, kaskos hulga kõrgemalgi,“ sõnab IIZI finantsvaldkonna juht Kaido Kepp. Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika kohaselt juhtus 2022. aastal Eestis üle 38 000 liiklusõnnetuse, mis on läbi aegade suurim arv. Möödunud aasta kahjude kogusumma ületas aga 80 miljonit eurot, mis on samuti ajaloo suurim. Need näitajad, koos üldise elukalliduse suurenemisega on juba kergitanud ja tõstavad arvatavasti edaspidigi liikluskindlustuse makseid.