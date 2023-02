Binance jaanuarikuu ülevaates: Süngel ajal tabas turge tugev tõusulaine

Kokkuvõtvalt kirjutati Binance ülevaates, et investorite kindlus peale aasta lõpus toimunud negatiivseid sündmuseid on taastumas ning optimism tundub turul tagasi olevat. Küll aga tuleb sellesse suhtuda teatava skepsisega, sest nii traditsioonilisi kui krüptoturge mõjutavad globaalsed faktorid on endiselt ebaselged ning mitmed analüütikud manitsevad investoreid ettevaatusele lähituleviku suhtes, kuid on positiivselt meelestatud pikema perspektiivi osas.