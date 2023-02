LUGEJA KÜSIB | Millal on oodata surugaasi hinnalangust?

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov selgitas, et senine hind on olnud vastavuses gaasi hankimise hinna ja tootmise kuludega. „Tanklas müüdava surugaasi hinnas sisaldub lisaks gaasi sisseostuhinnale elektrikulu, aktsiisikulu, võrguteenuse kulu ning kõik teised tanklaga seotud kulud,“ lisas Kotov.

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna põhjendas, et kuna Eestis maagaasi ei toodeta, siis oleme sõltuvuses maagaasi impordist ja maailmaturu hindadest. „Ka kohaliku biometaani hinda kujundab maagaasi maailmaturu hinnaindeks. Ehk et CNG müüjate peamine hinnareferents on Madalmaade gaasibörsi hinnaindeks TTF. Selle alusel ostetakse maagaasi biometaani tootjatelt ning ka maailmaturult,“ täpsustas Käsna. TTF hind kujuneb perioodile eelneva kuu iga tööpäeva sulgemishinna aritmeetilise keskmisena.