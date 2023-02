Kristjan Järvan: kolmesendine elekter on võimalik, aga siis tõstame teisi makse

Järvan: elektrihind on langenud tuule- ja hüdroenergia rohke tootmise tõttu naaberriikides. Ka gaasihind on oluliselt alla läinud, põhimõtteliselt sõjaeelsele tasemele. Kõik eeldasid, et gaasiga on halvasti, kõik võtsid varud täis, tuli soe talv, gaasi läks vähem - seepärast tuli ka gaasihind alla.

Kuidas on võimalik, et elektrihind langeb hoolimata sellest, et Ukrainas on jätkuvalt sõda? Oli see varem ju peamine põhjus hinnatõusu taga.

Elektrilevi Eesti Energiast eraldamise kohta ütleb Järvan, et kuna Eesti Energia toob turule ka päikese- ja tuuleparke, siis on tal ühendus ka Elektrileviga. Teistel turuosalistel tekkis küsimus, et kui nad tahavad turule tulla, siis nad peavad oma info saatma konkurendile. Elektrilevi eraldamisel läheksid üle Eesti Energia laenuintressid - aastas rohkem kui neli miljonit eurot - ja see viiks üles ka tariifid. Järvani sõnul on küsimus selles, mis probleemi üldse lahendatakse. Tema sõnul pole mingit põhjust, miks riik peaks energiamüüjatega konkureerima. Riigi - ja Eesti Energia - ülesanne peaks olema varustuskindluse tagamine.

Järvan ütleb, et universaalteenus on olnud elektriturul paradigmamuutus. Eesmärk oli hind kontrolli alla saada ja stabiilsust pakkuda. Selleks tehtigi universaalteenus nii lihtne kui võimalik. Kuigi börsihind on jaanuaris olnud universaalteenuse omast madalam, on siiski raske öelda, mida toob tulevik.

Kristjan Järvani sõnul on universaalteenus olnud edukas. Olukord on aga muutunud, kuna aasta algus on olnud soe ja naaberriikides on hüdroenergiat olnud palju. See on elektri börsihinna alla toonud ning seetõttu on vaja ka universaalteenust reformida: universaalteenusest saab hinnalagi ja tarbija ei maksa sellest kunagi rohkem.

Kas põlevkivi on vahepeal kallimaks läinud? Kas ei oleks mõttekas eestlasele normhinnaga müüa ja ülejäänu börsile müüa?

Järvan: siin on kaks erinevat teema. CO 2 maks - tahame valitsuses sellele hinnalae kehtestada 30 eurot. Suvel käis hind juba saja juures ära ja Eesti seisukoht oli, kas see on mõistlik. Lääne-Euroopas on veidi silmaklappidega poliitika ja kardetakse muutusi teha. Kui rohepöördest saab sõimusõna, hüppame me teise äärmusesse. Universaalteenusega on riik hoolitsenud oma kodanike eest. Need on ju ainult Eesti kodanikele ja ettevõtjatele olnud. Riik on astunud olulised sammud

EKRE lubab kolmesendist elektrit. Kas see oleks võimalik? Miks te ei paku kahesendist elektrit?

Järvan: olen kirjutanud ka artikli sellest, et isegi, kui jätta CO 2 kvoot kõrvale, ei tule hind alla kaheksa sendi. Kolmesendine on võimalik küll, aga siis tõstame teisi makse.

Uus universaalteenus tundub päris mõistlik. Mis sellest saanud on?

Järvan: poliitiline mäng on ikka see, et enne valimisi ei taheta teistele erakondadele võite anda. Tahtsime universaalteenuse siduda valitsuse usalduse küsimusega, kuid see pole kõige parem. See usaldusküsimus võeti päevakorrast maha ja siis ei olnud mõistlik ka universaalteenust arutada. Võib-olla saame selle seadusemuudatusena vormistada, et see kiiremini ellu viia.

Järvan meenutab, et ministriks saades ütles ta oma ametnikele, et tema juurde võib kõigega pöörduda, kui nad suudavad selle ära põhjendada. Kuna ta on reservohvitser, on ta palju tööprotsesse üle võtnud just sõjaväest, näiteks prioriteetide saavutamine. Samas tuleb tunnistada vigu ja hästitehtu eest ka kiita.

Kas te ootate, et 20 000 töötut juurde tuleks?