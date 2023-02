Mõned päevad tagasi kirjutas ERR, et üle kümne maaomaniku, kelle elamud ja maad jäävad planeeritava Nursipalu harjutusvälja lähedusse, on uurinud võimalust oma maa riigile müüa. Kuigi kaitseminister on korduvalt öelnud, et riik on huvitatud harjutusvälja vahetus läheduses olevate maaomanike maadest, on riigi antud vastused maaomanikele olnud hoopis vastupidised.