Tehingute ekspert: nii ettevõtete kui investorite suhtumine on tulnud pilvedest tagasi maa peale

Kui aasta 2021 oli aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO-de) poolest rekordiline, siis juba 2022. aastal langes aktiivsus pea poole võrra: tehingute arv oli 45% madalam (1333 vs. 2436) ja kaasatud investeeringute maht 61% väiksem (179,5 miljardit USA dollarit vs. 459,9 miljardit USA dollarit). Euroopa näitajad on selle juures veelgi tagasihoidlikumad: eelmisel aastal vähenes IPO-dega kaasatud investeeringute maht siin koguni 78% ja tehingute arv 70%.