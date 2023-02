Kaks giganti lõid käed, et elektriautode massidesse toomine saaks veelgi suurema hoo sisse

Täna tehtud avalduse kohaselt müüs ABB E-Mobility 12%-lise osaluse 325 miljoni Šveitsi frangi (327 miljoni euro) eest General Atlantici kliimafondile BeyondNetZero, Singapuri riiklikule investeerimisfondile GIC, Ühendkuningriigi investeerimisfirmale Just Climate ja Porsche AG-le kuuluvale Porsche SE-le. Ettevõtte väärtus on endiselt 2,5 miljardit Šveitsi franki, mis on sama, mis eelmises IPO-eelses rahastusvoorus.