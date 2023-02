Uus eurodirektiiv pahandas Paavo Nõgenet: olen asunud tuvastama ametnikku, kes antud faili näinud ja sisuga tutvunud on

Ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiv (CSRD) on uus EL-i õigusakt, mis kohustab kõiki suurettevõtteid avaldama regulaarselt aruandeid oma keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga seotud tegevuste kohta.

CSRD kehtib kõigile Euroopa Liidu suurettevõtetele, millel on üle 250 töötaja, käive üle 40 miljoni euro või varade kogumaht üle 20 miljoni euro. EL-i jätkusuutlikkuse aruandluse standardid (ESRS) on standardite kogum, mis toob välja kohustuslikud mõisted ja põhimõtted, millele ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse direktiivi (CSRD) alusel aru andvad ettevõtted peavad oma jätkusuutlikkuse avaldused kooskõlla viima. ESRS-is on kokku 921 erinevat kriteeriumi.