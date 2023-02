Seega langes euroala inflatsioon kolmandat kuud järjest. Hoolimata hinnatõusu aeglustumisest võib oodata, et Euroopa Keskpank tõstab neljapäeval siiski intressimäärasid veel 0,5% võrra, kuna praegune seis on jätkuvalt kaugel sellest, mis on eesmärk (2%).