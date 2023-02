Probleemsete laenudega kimpus Estateguru juht: kiire kasvu aeg on läbi, aeg on kasumlikuks saada

Pikemalt on Estateguru väljastanud kinnisvaralaene Baltimaades, kus maht küündib peatselt poole miljardi euroni ja probleemseid laene on tegevjuhi Mihkel Stammi sõnul eesmärgi ehk 5% lähedal. Keerulisemad on aga uued turud Soome ja Saksamaa, kus probleemsete laenude maht on vastavalt 34,7% ja 38,4%.