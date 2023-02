KUULA SAADET | Rohetiiger: roheline linn algab läbimõeldud planeerimisest

„Rohetiigri ühe asutajana liitusime Rohetiigri Akadeemia esimese lennuga, kus esimese asjana kaardistasime ära 30 erinevat probleemi meie linnakus. Asusime nendega ka kohe tegelema ja oleme koostöös Utilitasega läinud üle kaugküttele ja -jahutusele, hakkasime kasutama linnakus rohelist energiat, oleme läinud üle ka taaskasutatavatele toidukarpidele. Samuti oleme koostöös Tallinna linnaga võtmas ette suuri muutusi liikuvuses. See on suur CO 2 tekitaja ja vaatlemegi koos linnaga, kuidas vähendada saastet nende osas, kes tulevad oma autoga linnakusse tööle ja kooli,“ räägib linnaku juht Ursel Velve.

Suurim märgiline muutus, mida saab hetkel Ülemiste City osas välja tuua, on mainitud pakendite vähendamine. Uuringust selgus, et tekitame linnakuna aastas 13-kordse hoone suuruse hulga ühekordseid toidukarpe. Ursel ütleb, et eelmisest sügisest palus linnak kõikidel oma toitlustajatel ühekordsetest toidukarpidest loobuda ja rakendati Ringo pakendiringlus. Kui palju on juba pakendit kokku hoitud, veel selge pole, kuid kui numbrid teada, saab need ka avaldada.

Haridusega rohelisema maailmavaate suunas

Lisaks reaalsetele tegevustele on oluline ka teadmine, kuidas rohelist maailma luua. Nii on TalTechi rohepöörde prorektori Helen Sooväli-Seppingu sõnul hetkel nende suurim panus rohelist jalajälge vähendavate kursuste sisseviimine ülikooli õppekavadesse. Kõige suuremat mõju saabki Heleni sõnul ülikool ühiskonnale pakkuda uute roheliste teadmiste ja oskuste kaudu. Nii tulevad tööturule täiesti uute väärtussüsteemidega töötajad.