Ärilehe ennustusmäng | Jaak Roosaare panustab Baltikumis tänavu nendele aktsiatele

„Mul endal on kõige rohkem Ignitist ja Šiauliu panka,“ ütles Roosaare.

Tema sõnul ei suuda enamus inimesi põhjendada, miks Leedu börsiettevõtted Eesti omadest odavamad on. „Öeldakse, et leedukad ongi kogu aeg odavamad, aga minu jaoks see ei ole intelligentne põhjendus. Ma arvan, et Eesti Coop Pank ja LHV Group on nii palju põhjadest tõusnud, Šiauliuga ma näen rohkem kasvuruumi,“ märkis Roosaare.

Leedu energiaettevõtte Ignitise valiks Roosaare üle Enefit Greeni seetõttu, et viimase hinnas on juba rohkem kasvu sees, kui Ignitise aktsias. „Endale meeldib otsida pigem väärtust kui momentumit. Seal on nii suhtarvud kui tooteportfell mõnes mõttes parem ning Leedus on regulatsioonid ka lihtsamad,“ ütles Roosaare Leedu energiaettevõtte kohta.

Argumendina Ignitise kasuks on ka ettevõtte portfellis olev hüdropumpla, mida Eestis alles hakatakse tegema, märkis Roosaare. „Minu nägemusel elektri hind pikas perspektiivis läheb allapoole, aga jääb volatiilseks. Salvestustehnoloogia võimaldab suuri kasumeid teenida. See on Ignitisel praegu suur eelis võrreldes Enefitiga,“ lisas Roosaare.