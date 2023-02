Eestis on viimasel ajal palju räägitud probleemist, et uute tootjate elekter ei taha võrku ära mahtuda. Süsteemi laiendada on aga väga kallis. Eesti ettevõttel Vool algas läbimurdeaasta, kui nad just sellele murele lahenduse pakuvad. Abiks 1,7 miljonit eurot kaasatud raha.