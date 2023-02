Ukraina võimud otsisid läbi altkäemaksu andmises kahtlustatava suurärimehe kodu

Nii Ukraina avalikkus kui liitlased on valitsusele survet avaldanud, et nad võitleksid riiki aastakümneid vaevanud korruptsiooni vastu usinamalt. Täna teatasidki võimud, et on asunud uurima mitut ametnikku. Zelenskõi vallandas eelmisel nädalal mitu kõrget riigiametnikku pärast pahameeletormi selle kohta, et ametnikud elavad liiga rikkalt.